英超兵工廠球迷聚集在球隊主場抗議，把假人吊上十字架。（路透）

歐洲超級聯賽短短數日胎死腹中，英格蘭足球迷卻餘怒未消，他們24日聚集在倫敦的酋長球場外頭示威，高呼要貪婪的兵工廠老闆可倫凱(Stan Kroenke)下台，還把一個人偶吊上十字架，遭當地警方以人牆包圍。同時在各地「起義」的還有利物浦、曼聯球迷，他們不僅阻擋還衝進訓練場地抗議。

此次超聯風波的參與球隊有12支，其中6支是英超球隊，他們有意脫離歐洲足總(UEFA)的歐冠聯賽。雖然他們不怕歐洲足總，但是英格蘭球迷強烈反彈，他們拒絕「脫歐」自組聯賽，幾支球隊的老闆又是他們反感的美國人，怒火就這樣炸開了。

可倫凱2007年成為兵工廠股東，2018年買下經營權，他目前還是美國NFL洛杉磯公羊隊、NBA丹佛金塊隊(妻子Ann掛名老闆)、NHL科羅拉多雪崩隊、MLS科羅拉多急流隊的老闆。

「紅軍」利物浦的老闆亨利(John Henry)是美國MLB波士頓紅襪隊老闆，曼聯老闆葛雷澤(Joel Glazer)則是美國NFL坦帕灣海盜隊老闆，葛雷澤原本還要出任超級聯賽的副董。義甲AC米蘭的老闆是美國對沖基金富豪辛格(Paul Singer)，也是超級聯賽的創始隊伍之一。

重點在於他們是美國人，然後要擺脫歐洲足總而自組聯賽，被媒體形容為「美國人正在奪走歐洲足球」。一些英格蘭球迷十分痛心，批評歐洲足球把靈魂賣給了有錢的外國人。亨利、葛雷澤等人已向球迷致歉，但此事看來還要燒一陣子。美國網友冷嘲熱諷：「我們的老闆就是這種嘴臉，只會搬家避稅，炒高價錢再賣掉球隊。」

(中時新聞網)