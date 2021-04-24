You're never gonna believe this



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Joe Harris has the hot hand 🔥🔥 pic.twitter.com/kbiXIVj9wi — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 24, 2021

就算陣中多達7人沒法上場，24日還遭「綠衫軍」塞爾提克明星前鋒塔圖狂轟38分，籃網還是把主場勝利留下，靠著喬哈里斯攻下全隊最高20分，厄文也有15分、11助攻與9籃板的準大三元，籃網109比104險勝綠軍，重新回到東區龍頭地位，且是東區首支拿下40勝球隊。

雖在首節打完，塞爾提克取得25比21領先，籃網卻在第2節靠著傑夫格林、厄文兩人火力超前，更持續擴大領先到雙位數，上半場打完，籃網反以60比51領先，光在上半場，塔圖就轟25分，可惜他的綠軍隊友幾乎都陷入手感低迷。

來到下半場，塞爾提克終於換成史馬特開火，卻換塔圖進攻當機，籃網當然趁勢靠著喬哈里斯、布魯斯布朗等人火力擴大領先到15分，可是塞爾提克仍未放棄，打到最後3分32秒靠著塔圖三分出手命中，竟把比數追成95比98緊張局面。

但籃網先靠喬哈里斯三分命中，接著傑夫格林快攻上籃取分，重新擴大領先到8分，塔圖雖然先是三分打，接著最後30.6秒兩罰中1，可惜沙梅特兩罰俱中，就算塔圖最後6.4秒切入進球且製造犯規，他的加罰沒進，提前宣告綠軍敗北。

(中時 )