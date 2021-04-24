馮紹峰與小9歲的趙麗穎2018年閃電奉子成婚，兩人因電影《西遊記之女兒國》、《知否知否應是綠肥紅瘦》傳出熱戀交往，昨(23日)共同發聲明承認因聚少離多婚變，消息一出引發網友熱議，不少人開始亂猜兩人離婚主因，還有人直指馮紹峰跟《知否》中飾演趙麗穎貼身侍女的「丹橘」韓燁過從甚密，引來韓燁昨晚半夜喊冤，揚言提告。

馮紹峰、趙麗穎昨透過工作室宣布離婚後，又雙雙以一句「日子很長，過去很好，願未來更好」，並標註對方帳號，承認結束夫妻關係，兩人聲明中都提及，婚變主因與聚少離多有關，無關網上流言蜚語，也希望網友自重別再造謠，沒想到仍有網友瞎猜，亂爆馮紹峰出軌，還點名《知否》中飾演趙麗穎貼身侍女的「小桃」王梓薇和「丹橘」韓燁，而王梓薇先前就在抖音澄清沒有介入他人婚姻。

韓燁曾和趙麗穎、馮紹峰合影。（圖／翻攝自韓燁_尛葉子微博）

網傳韓燁是小三。（圖／翻攝自微博）

不少網友將矛頭指向韓燁，主因其一就是韓燁的微博簡介「沒有過去，沒有未來，我走到哪裡，哪裡就是現在!」，疑似和馮紹峰的離婚聲明互相呼應，還稱兩人有小孩又拿掉，讓趙麗穎火大提離婚，但若是真的，照理說趙麗穎應該就不會用跟馮紹峰一樣的文案宣布離婚，且兩人都強調是和平分手。

韓燁發文否認。（圖／翻攝自韓燁_尛葉子微博）

韓燁強調自己的簡介從十幾年前就是這句。（圖／翻攝自韓燁_尛葉子微博）

對此，韓燁昨晚半夜喊冤，澄清：「發生了什麼？沒想到有一天吃瓜還能吃到自己身上…知否已經拍完3年了，我也是只和兩位合作過，不知道是誰在造謠…請大家理智一點，再造謠的我就截圖走法律程序了！」，並說：「我介紹從註冊微博就是這個，10幾年了，拿這些事情做事情播眼球的人要的不就是他們自己的流量嗎，請大家理智一點」，「我的第一條微博，就是我的簡介，散了吧」，有人問：「那話題怎麼就刪那麼快呢」，韓燁強調：「說的好像我是一直上熱搜的人一樣，我就是一個小演員而已，理智一點好吧，散了散了」。

(中時新聞網)