談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」 總統府：承擔不是嘴巴說說

藻礁公投挾逾70萬份連署書送進中選會，可望在8月底舉行公投，近期傳出行政院規劃三接再外推1公里、可以使用環差再送環評大會即可的做法，對此，藻礁公投領銜人潘忠政指出，公投主文已經明確指出「三接應遷離大潭藻礁」，與連署人之間的契約形式已經達成，在認識藻礁後也應認為這塊基地應越完整保留越好，如果在大家還不認識他就先摧毀他，這對不起下一代。

藻礁公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)」

潘忠政指出，三接外推1公里方案在從前還有討論的機會，但目前公投主文已經明確寫出，與連署人之間的契約形式已經達成，「這不是我或行動團隊可以改變的」，公投也無法撤案，在認識藻礁後也應認為這塊基地應越完整保留越好，如果在大家還不認識他就先摧毀他，這對不起下一代。

潘忠政說，公投主文這樣寫，大家應該尊重，學者調查資料也認為應保育藻礁的完整生態系，再加上過去被視為程序不正義「政治決定」的三接環評，政府也未多做解釋，人民應在此場公民行動中好好思辯，政治制度、環評制度等相關問題，帶來國家的傷害很大，

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(中時 )