民進黨內派系利益喬不攏 謝龍介爆：蘇貞昌將遭大反撲！

行政院院長蘇貞昌上任以來話題不斷，其中也有不少爭議事件，近期則因讓引咎辭職的行政院前發言人丁怡銘，回鍋擔任月薪11萬的行政院機要顧問，遭外界批評。媒體人「逆風的烏鴉」分析，蘇以研考、發言人兩個系統為「犄角」的「宋楚瑜模式」，剛上場時如同新型武器般無往不利，但隨著外界看破招式、個人處事與樹敵等因素，該模式邊際效益將不斷遞減。

「逆風的烏鴉」22日在臉書發表《蘇貞昌的「宋楚瑜模式」變形與升級》，內文表示，蘇貞昌被認為是民進黨內少數具有行政能力的政治人物，不過很多人可能沒注意到，他的施政風格，很大一部分是從宋楚瑜的省長經驗來的。這一點，在他擔任台北縣長時特別明顯；事實上，蘇貞昌的聲譽鵲起，也是從台北縣長而來。

什麼是宋楚瑜模式？「逆風的烏鴉」解釋，宋楚瑜當省長，基本上是以研考、發言人兩個系統為犄角。任何政策，先經過研考會評估，然後發言人體系發動新聞戰。最明顯的例子，是過去宋下鄉，每到一地，一定會先請研考會研究那個地方的需求，等人到了，資源也到了，所以會有後來「要五毛給一塊」的傳說。給了資源，再運用發言人體系宣傳，這種招式，當時可以說是無往不利。

「逆風的烏鴉」指出，蘇貞昌到了台北縣，基本上就是沿用這套模式，所以他格外看重的，就是研考會和新聞發言人兩套系統，這兩個單位的負責人，也是核心中的核心。蘇在台北縣，也是以「敢給」聞名，把國民黨籍的縣議員、鄉鎮市長都收服得服服貼貼；後來他連任之戰，甚至有國民黨的鄉鎮市長倒戈支持他。這和當年宋楚瑜選省長的氣氛，有異曲同工之妙。

針對丁怡銘的下台與回鍋，「逆風的烏鴉」分析，重視研考、發言人體系的蘇貞昌，在丁離開後，發言人角色幾乎已無過去「犄角」的功能。為什麼會這樣？因為在2018年新北市長之戰後，蘇迷信網路、大數據，已經到了無可自拔的地步。所以並不是這兩個犄角不在，而是就像網軍一樣，這兩個犄角已經從檯面上轉換到檯面下。現在真正的犄角，一個是唐鳳、一個是丁怡銘，前者扮演的是傳統研考會的工作，後者則是發言人體系。因此，才會有丁跑去跟立法院院長游錫堃的人大小聲的情況出現，因為丁扮演的角色其實不是「行政院顧問」，而是「蘇貞昌內閣的攻城錘」；講難聽一點，就是黑幫裡的「雙花紅棍」角色，要對付的，不只是敵對政黨，當然也有黨內的不同派系者。

談到蘇貞昌與宋楚瑜的相似與結局，「逆風的烏鴉」認為，他們的模式初期都很有用，因為新鮮，就像任何一種新武器的發明，都能在戰場上產生震攝效果，但之後邊際效應都會不斷遞減，以蘇來論：第一，掌握龐大大數據分析能力的唐鳳不屬派系人馬，更未必完全忠誠於政治；第二，外界逐漸掌握了蘇的這道技巧，新鮮感不再；第三，是蘇團隊心眼太小又自視甚高，樹敵越來越多。

「逆風的烏鴉」就個人媒體經驗而言，過去蘇貞昌的發言人體系，是不會對不同媒體大小眼的，但現在的蘇團隊，大概是近幾十年來對媒體大小眼最明顯的一個內閣。為什麼敢於如此？因為他們轉入地下，不用直接面對輿論，所以更囂張、更放肆。「逆風的烏鴉」直言：「他們只看到了地下化的好處，殊不知網軍可能地下化，蘇貞昌卻是不可能地下化的。」

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(中時新聞網)