「CP3」保羅去年夏天差一點就要穿上七六人球衣了！根據《The Athletic》記者阿米克24日爆料，其實去年休兵期間招募保羅動作最積極球隊是七六人，甚至出動保羅昔日快艇教頭瑞弗斯說服，可惜保羅拒絕七六人，反而加盟年輕的太陽。

假如保羅想要追逐總冠軍，或許七六人是個不錯選擇，畢竟他們擁有恩比德、班西蒙斯兩大年輕球星，也讓七六人一度以為他們很有機會招募保羅，可惜他們卻忘記當年保羅待在快艇期間，曾跟瑞弗斯爆發不和謠言，保羅當然不想去七六人。

事實上證明保羅這個決定相當正確，他在本季交出場均16.0分、8.8助攻與4.7籃板數據，更讓戴文布克、艾頓兩名太陽年輕球星願意聽從他的指揮，幫助太陽本季目前拿下42勝17敗，高居西區第2佳績，保羅絕對是太陽本季進化主因。

「最重要的一點是我很喜歡這裡，我不知道我還能打多少年，也沒真正考慮過是否在太陽退休問題，我現在感覺很好，」保羅表示，「就算把時間推到今年夏天，我仍沒什麼想法，我只想打球，我很幸運有他們當我兄弟，我們相互幫助，且專注在比賽。」

(中時 )