高鐵乘客不舒服，侯明鋒上前評估患者。(中天新聞)

高鐵列車上日前突然有一名女乘客身體不適、腹部突然劇烈疼痛，列車廣播請求支援，剛好當下新北市長侯友宜的哥哥、高醫前院長侯明鋒，也在該班列車上，上前蹲在一旁評估患者，幫忙施救，過程中還有多名醫學院的學生主動上前幫忙，畫面曝光後，不少人都紛紛大讚。

據《中天新聞》23日報導，現為高醫乳房外科教授、曾任高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長、高雄市立小港醫院院長、大同醫院院長的侯明鋒，他還原當時狀況時提到，「當下很快我們幾個醫師就趕快過去，先幫忙量血壓、注意脈搏，發現這些生理跡象都是穩定的」。

侯明鋒是於16日搭乘高鐵南下列車時，列車上有一名女乘客突然肚子疼痛，於是上前幫忙協助，侯明鋒診斷女乘客狀況時，還有中國醫藥大學醫師、幾名醫學院學生也紛紛主動上前幫忙，其中一名國防醫學院學生更主動脫下外套。侯明鋒印象深刻的說，當時有個國防醫學院學生主動說，能否跟在旁邊幫忙。

畫面曝光後，有網友在該新聞影片底下留言表示，「很棒的新聞，好人好事暖新聞」、「學生有這心態真好，雖然幫助有限，但再小都願意幫忙」、「台灣好讚」。

依《中國時報》去年6月的報導，新北市長侯友宜曾提到，侯明鋒就是一個醫生，熱愛他的醫療工作、熱愛高醫，更關心南部跟東部的醫療，且侯明鋒對政治沒有多大的興趣，希望大家支持他、鼓勵他，好好的把醫療做好，這是他一輩子的志業。

(中時新聞網)