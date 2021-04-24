今年全國原住民族運動會新北市代表隊表現亮眼，摘下27金、27銀、17銅，獎牌數全國第2、總錦標為全國第3名。原民局23日舉行表揚暨感恩餐會，新北市長侯友宜除了頒發377萬元總獎勵金外，也承諾將提高下屆獎勵金，激勵選手表現。

侯友宜、原民局長羅美菁、教育局長張明文、法制局長吳宗憲、新北市體育總會劉富福秘書長及原住民籍議員馬見、宋雨蓁、楊春妹及忠仁‧達祿斯等人昨均出席。「Lokah！新北代表隊真棒。」侯友宜表示，本屆總錦標成績比上屆提升5名，成績相當亮眼。

侯友宜說，角力、田徑（含傳統路跑）、柔道、跆拳道、傳統擲矛及女子慢壘等運動項目都是新北隊的金牌常勝軍，市府今年初已公告提高全原運獎勵金，但因新冠肺炎疫情影響，市府財政收入嚴重短缺，所以僅微調獎勵金，但為了鼓勵選手持續努力，已請原民局研議再度調高獎勵金，給選手最肯定。

羅美菁表示，選手、教練們全心備賽的拼戰精神，深獲市府團隊肯定，不論有無獲得獎項名次及獎勵金，大家仍一起交流、經驗分享，期盼下屆全原運的成績再往前邁進，而今年原民局仍會繼續舉辦傳統射箭、慢速壘球、棒球、籃球四大運動賽事，培育更多原住民選手，爭取更多榮譽。

(中時 )