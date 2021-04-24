一張等紅綠燈的照片，曝光國小兒童的課業壓力，上萬名網友看完驚了。（圖／翻攝自路上觀察學院）

你累了嗎？一名網友分享照片，只見等紅綠燈時，一名坐在機車後座的國小學童累癱仰頭大睡，讓他驚呼課業壓力真的很大，引起上萬網友熱烈討論，不少人覺得此行為真的很危險，但也忍不住想笑，並表示，學校就是要讓未來勞工適應過勞環境的地方，奴性要從小開始培養。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，一名婦人騎機車載著國小男童，在等紅燈的過程中，坐在後座的男童竟直接仰頭大睡，雙手沒有支撐，書包也被壓在背下，讓原PO感嘆「課業壓力真的很大」。

照片吸引1.3萬網友朝聖，不少人留言表示，「我要笑死」、「如果現在回學校，可能真的無法勝任學校課業」、「到底有多累」、「小時候也這樣睡過，在安親班寫評量很累，現在想想真危險」。也有網友開玩笑說，學校就是讓未來勞工能從小適應過勞環境的地方，奴性要從小培養，不過「上學的時候都覺得好累，但出了社會開始上班後才知道什麼叫累得跟狗一樣」。

另也有網友驚呼，小朋友的動作真的很危險，萬一騎車的媽媽沒有注意到，就直接發動車子往前騎，可能導致孩子摔落受傷，對此，原PO表示，拍攝的時候發現這個狀況，立刻上前去叫醒孩子，要不然等到媽媽發動騎車，孩子摔下來還得了。

(中時新聞網)