配合雙語國家政策，110學年度開始，教育部擴大引進外籍英語教學助理，並與美國學術交流基金會（Foundation for Scholarly Exchange, Fulbright Taiwan）合作，推動「美籍英語教學人員獎學金計畫」，將引進70名美籍英語教學助理進校園，協助國中小學營造英語學習環境。

教育部表示，民國92年開始，美國學術交流基金會與我地方政府合作，引薦美國傅爾布萊特青年得獎人來台，並擔任傅爾布萊特協同英語教學計畫（英文簡稱ETA）教學助理，從事協同英語教學，參與雙語教育教學。

教育部指出，本次自ETA計畫，招募具美國聯盟大學教育碩士教學人員，擔任計畫的美籍英語教學助理。

教育部也提到，這些通過考核來台任教的英語教師，除了在課堂上輔助台灣籍教師教學外，也會投入在課外活動，包含社團活動、球隊運動、陪伴閱讀、英語演講培訓、話劇練習、戶外課程互動、烘焙家藝交流、舉辦營隊活動等，期盼藉由多元方式，創造學生開口說英文，培養學生英語溝通的習慣。

教育部更稱，學術交流基金會將舉辦工作坊，提供多元國際化課程，讓台師、外師有更多文化交流分享的機會，精進教學知能。

除了廣招美語教師進駐國中小學，教育部近日也提到，將強化大專校院發展雙語教學環境。

對於大專校院部分，教育部近日表示，將針對大專校院轉型，作為雙語標竿學校或專業領域學院轉型為雙語標竿學院，並協助培養專業領域雙語專業人才，成為國內各大專校院推行雙語教育典範。

教育部強調，雙語標竿學校數量，2024年預計達3所，2030年預計達6所，雙語標竿學院2024年預計達18個、2030年達30個，績效目標設定以學生表現為關鍵績效指標，提升學生雙語專業能力。

(旺報 )