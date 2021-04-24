台中7歲黃姓男童21日到私人道館上柔道課，因遭學長、教練輪流重摔多達27次，導致顱內出血送醫、至今昏迷指數3。何姓柔道教練被依業務過失致死罪偵辦，台中檢方認為他無逃亡之虞，且還需調閱相關證據，複訊後裁定請回。黃童父親聞訊後第一反應是「我的媽啊」、「我不敢相信」，語氣還帶著震驚的顫抖。

看著孩子躺在病床上，家屬不忍又氣憤，23日出面指控，小孩被摔到躺在地上、無法起身，教練竟還冷血說：「根據我的經驗，這是演的」；而何姓教練在接受偵訊時坦承有對男童側摔，但強調「是依照正常訓練」。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官認為何姓教練無逃亡之虞，且還要調閱相關證據、釐清案情，裁定教練請回。

教練被「請回」消息傳回黃小弟家中，據三立新聞報導，黃小弟的爸爸驚呼：「我的媽啊！」、「怎麼會這樣？」，他語氣顫抖地說，孩子還在醫院，醫生說腦死了，不會好了，不明白「為什麼教練會被請回？」。

(中時新聞網)