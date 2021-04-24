Kings guard De’Aaron Fox is expected to miss at least 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @sam_amick. Sacramento is currently three games out of play-in 10th seed. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2021

就算國王還想追逐季後賽門票，這下子恐怕可以提前宣告放棄了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日搶先爆料，國王主控福克斯將因觸發聯盟健康與安全協議，至少停賽10到14天時間，恐怕因為他感染新冠病毒，或跟新冠患者有所接觸。

這對國王來說，無疑是天大噩耗，畢竟福克斯堪稱國王本季一哥，場均可拿25.2分、7.2助攻，皆屬生涯單季新高，假如少了他的領軍，國王恐怕很難贏球，只能期待先前從活塞換來的萊特，以及菜鳥後衛哈利柏頓可以努力扛住控球位置。

目前國王拿下24勝35敗，距離可打附加賽的西區第10勇士，還有多達5場勝差，在剩下13場例行賽的當前，想要追上勇士難度很高，如今還少了福克斯助陣，國王或許可以開始考慮擺爛算了，畢竟外界本來就不看好他們能闖季後賽。

先前公牛明星後衛拉文也因觸發聯盟健康與安全協議停賽，公牛反而在他缺席期間，拿下3勝2敗戰績，不僅明星中鋒武切維奇逐漸找回狀態，就連替補後衛懷特的表現也越來越穩定，公牛算是因禍得福，不知道國王能否也有這種逆勢反彈機會。

(中時 )