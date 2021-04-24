華航印尼籍機師、10歲機師兒子與50多歲機師同事接連確診，但機師卻在入境澳洲時才被驗出陽性確診，被質疑「慢半拍」；新北市長侯友宜今出席活動表示，該個案到國外一段期間後才被檢驗出來，國內應該把這樣的漏洞、時間差加緊補回來。

侯友宜表示，雖然防疫過程中，台灣看起來相對安全，但防疫政策上絕對不能掉以輕心，尤其這個個案到國外一段時間後，才被檢驗出來確診，國內更應該把這樣的漏洞、時間差加緊補回來。

侯友宜說，該個案在桃園、台北市等地區留下足跡，雖然沒有來到新北市，但也會趕快跟CDC拿到相對資料，迅速匡列造訪過這些足跡的新北市民，全面採檢、追蹤、列管，全力把漏洞補起來，防疫大家一起並肩作戰。

至於清真寺自行取消實名制，新北未來是否會加強稽查？侯友宜說，新北市的實名制制度並沒有取消，從大型室內活動、到中小型的活動都是，一定要求落實實名制、體溫、戴口罩，防疫不能鬆懈，一定全力以赴。

(中時 )