蔡總統前天接見環團，會後藻礁公投領銜人潘忠政直呼心情沉重，他要求三接案「立即停工」未獲正面回應；總統府則回酸「若心胸開放，或許心情也就不那麼沉重」。國民黨前立委孫大千在臉書發文呼籲請環保團體清醒過來，認清現實，不必再對蔡英文懷抱著任何不切實際的希望和期待。蔡英文正在用以拖待變的方式，藉著一次又一次看似誠懇的溝通對話，來消磨台灣人民守護藻礁的意志。

他說，首先，蔡英文是打算硬幹到底，完成三接，寧可犧牲藻礁也在所不惜。顯然蔡英文根本不在意，大潭藻礁的生命正在一點一滴的流失掉。否則，蔡英文至少可以宣布，先暫停三接工程，靜待公投結果。

其次，蔡英文在會中公開宣示堅決反核的立場，某種程度是惡意的把重啟核四和保護藻礁做連結，也是變相的提醒環保團體保護藻礁就等於是擁核。

同時，姑且不論蔡英文在參選總統前對藻礁永存所做出的承諾，在蔡英文當選總統之後，連續五年每年都和環保團體定期會面，居然現在還是一個狀況外的局外人，這只能代表蔡英文根本沒有真正關心過這個議題。

更惡劣的是，總統府發言人居然還可以出來鬼扯一堆五四三的風涼話，「若心胸開放，心情就不會沉重」，大潭藻礁已經面臨生死關頭，岌岌可危，相信任何一位支持生態保育的民眾心情都是一樣的沉重，這和心胸開放一點關係也沒有。難道心胸開放，大潭藻礁就可以存活下來嗎？

孫大千強調， 8月28日，用人民的力量，捍衛屬於地球的藻礁生態系！

談三接仍無共識！潘忠政見完蔡英文「心情沉重」 總統府：承擔不是嘴巴說說

(中時 )