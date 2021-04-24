1名女網友日前與媽媽在手機訊息中聊天，竟誤將「與舅舅吃飯」手機選字成「與舅舅炒飯」，因為「吃飯」與「炒飯」2字的聲母相同，在選字上若沒注意很容易選錯，但該女網友發生此事，整體句型讓人誤會她與舅舅有不軌關係，還好她看到錯誤訊息發出後，急忙解釋打錯，才免得媽媽誤會。

該女網友在Dcard上發文表示，她在手機選字上鬧出笑話，她日前與媽媽在手機中聊天，提到晚點要與舅舅吃飯，但她在選字時只打出「吃飯」2字的注音第1字「ㄔㄈ」，沒想到電腦自動選字為「炒飯」，於是整段話變成「等等跟舅舅炒飯」（炒飯有性交的意味），沒想到媽媽馬上已讀該訊息。

1名女網友日前與媽媽在手機訊息中聊天，竟誤將「與舅舅吃飯」手機選字成「與舅舅炒飯」。（圖／翻攝自Dcard）

女網友的媽媽回覆女兒「說什麼？」看似也相當驚訝女兒會說出此話；該女網友則急忙解釋打錯字，事後她崩潰地PO文說「不是啊！媽你平常沒有讀訊息那麼快的啊」，她說平時與友人打字提到太多「炒飯」話題，自動選字才會這樣，還開玩笑說「有人會問舅媽知道嗎，抱歉啦，舅媽也有一起炒飯，沒啦，是吃飯。」

許多網有則留言說，「可以轉成等等跟舅舅一起吃炒飯呀，完美融合兩句話哈哈」、「看訊息不是通常要留個幾分鐘在回覆比較禮貌」、「媽媽用語好潮」、「我也是打錯成炒飯，我媽竟然回應注意安全，記得戴套，我直接放棄解釋」、「警察叔叔，就是這個人」。

(中時新聞網)