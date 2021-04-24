2022台灣燈會將在高雄舉辦。(高雄市府提供)

2022台灣燈會將在高雄舉辦，圖為試燈畫面。(高雄市府提供)

交通部先前宣布2022年台灣燈會的主辦城市由高雄市獲選，這也是高雄市繼2002年後再度舉辦。高雄市副市長史哲昨(23日)晚間在臉書貼出系列試燈照，他說，2022台灣燈會籌備過程中，發想了很多天馬行空的精彩創意，盼讓高雄綻放璀璨的光芒。

史哲在臉書提到，20年前，台灣燈會還不叫做台灣燈會，而叫做台北燈會，2001、2002移至高雄辦理所以改稱高雄燈會，也從那時候開始改由各縣市輪流辦理並定名「台灣燈會」，而2022年台灣燈會的重返將見證高雄這20年來積極努力城市改造與建設的成果，同時也是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會。

史哲表示，這雙場域更有著兩大國家級的藝文場館，也就是衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心，還有愛河、港灣、衛武營都會公園的湖泊，這些讓人充滿想像的水域，2022台灣燈會在高雄，將會是一場全新的台灣燈會。

從曝光的試燈畫面可見，熱氣球在夜晚從愛河灣緩緩升空，畫面相當令人驚艷又讚嘆，不少網友在底下留言直呼「天啊好期待」、「太棒了」、「好美」。

(中時新聞網)