馮紹峰、趙麗穎近3年婚姻昨(23日)閃電宣布畫下句點，回顧兩人過去合作電影、電視劇傳出曖昧，2018年10月官宣領證，隔年生下兒子「想想」，馮紹峰當時上節目，自曝結婚一年還沒有婚戒，又透露當時陪趙麗穎生產，兒子一被抱出來，馮紹峰第一個動作就是拍照，坦言怕醫護人員之後搞錯，可見其細膩人格，跟趙麗穎過去坦言是獨立女性成對比，有網友稱：「女強男弱，難怪會分開」。

趙麗穎與馮紹峰先前跳過認戀，直接官宣結婚震驚演藝圈，昨再度官宣，卻是發布離婚訊息，讓人不勝唏噓。網友則挖出兩人過去上節目點滴，趙麗穎曾接受主持人金星訪問，談到理想另一半條件，趙麗穎隨即露出小女孩的微笑，直說要身高超過180公分、非常帥，更希望對方有責任感，金星問她：「賺的沒妳多可以嗎？」趙麗穎則說可以，因為自己一直是比較獨立、靠自己的女生，有時候還會太過強勢，分不清對男友和工作人員態度的差異。

趙麗穎坦言自己個性獨立，金星認為趙麗穎內心還是想當小女生。（圖／翻攝自秒拍）

而馮紹峰2019年上阿雅節目，除了坦言結婚一年了還沒有婚戒，被阿雅虧趙麗穎有如他的總司令，馮紹峰更分享當時陪太太生產，他看到兒子後第一時間除了感動，還急忙拿手機拍下兒子照片，笑說：「特別怕他們搞錯，我一定要拍下來這個是我兒子，我不會抱錯孩子，但是我只是自己過於擔心了」。

馮紹峰分享當時陪產經過。（圖／翻攝自秒拍）

見此對比，網友回應：「估計她（趙麗穎）想找一個能讓她放棄強勢的人吧，但是找了一個需要她保護的」、「女強男弱，注定走不到一起，男人那可怕的自尊心」、「趙麗穎是真明蘭，而馮不是顧廷燁。願他們都找到適合自己的人。」、「感覺就是奉子成婚的，一直沒秀過恩愛，婚禮也一直拖著不辦，這不是很明顯了嗎」、「金姐最後一句話真相了：還是沒遇到那個（讓你能當小女生）的人」。

網友留言。（圖／翻攝自微博）

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

(中時新聞網)