新冠肺炎疫情影響，口罩成為民眾生活必備品，廠商也將各種花色、圖案印在口罩上增添造型，花蓮林區管理處也發揮創意，將5種花蓮代表性原生種植物，以插畫圖樣繪印在醫療口罩上，其中2款日前在官方臉書曝光，不少民眾跪求索取辦法，林管處表示，限量5千盒的口罩是7月移除小花蔓澤蘭等推廣活動的贈品，「只送不賣」。

花蓮林管處表示，結合推廣原生種政策及防疫新生活推出原生種口罩，選出太魯閣櫟、台灣火刺木、牧野氏山芙蓉（山芙蓉）、羅氏鹽膚木、椬梧等5種花蓮最常見的原生植物，聘請插畫家以「類圖鑑」方式繪製後，再委托台灣專業廠商印製成醫療口罩。

花蓮林區管理處發揮創意，將5種花蓮代表性原生種植物以插畫圖樣繪印在醫療口罩上，目前先曝光太魯閣櫟及台灣火刺木樣式。（羅亦晽翻攝花蓮林管處臉書）

由於5款口罩中，目前僅太魯閣櫟及台灣火刺木已製作完成，其他3款尚在配色製作中，預計在6月底製作完成。花蓮林管處日前在臉書先行曝光製作完成的款式，引發網友暴動，不少人直呼「太美了」，外縣市的網友紛紛詢問花蓮民眾該如何索取，甚至還請花蓮人協助領取。

「插畫口罩只送不賣」花蓮林管處指出，推廣原生種是林務局重要政策，正值疫情人人須戴上口罩，處內同仁突發其想，以貼近民眾生活且具實用性為導向，將原生種林木印製做成防疫口罩，5款口罩限量5千盒，1盒5片裝，7月起陸續會在移除外來種小花蔓澤蘭的活動上，作為獎勵贈品，鼓勵民眾參與，詳情可密切關注臉書官網預告。

(中時 )