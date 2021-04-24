國民黨立委蔣萬安2017年11月23日為拖延《勞基法》修法，連續發言2小時，為國民黨成功擋下「一例一休」貢獻頗深，留給外界「勞工男神」形象。《勞工職業災害保險及保護法》昨日（22）三讀通過，蔣特別發文介紹立法重點與特色，更強調自己未來還要訂定許多子法落實，他會持續關注，展現對勞工權益的重視。有網友則留言致歉，稱自己上次沒把票投給蔣，如今發現蔣確實是個認真立委，未來必會大力支持。

蔣萬安昨日在臉書發文表示，歷經許多勞團、專家學者十多年的倡議與推動，對勞工保障遲到已久的《勞工職業災害保險及保護法》（職保法），總算完成立法，讓台灣上千萬勞工的權益保障向前一大步，粗估會有56萬勞工受惠。蔣強調，過去的職災保險法令，除了散落在許多法典、四人以下的公司並未強制投保，而且投保薪資上限設定在45800元、職業傷病的認定機制複雜、弱勢職災者缺乏社會資源協助、忽略復工重建機制等，對於勞工權益保障並不周延，導致許多勞工在發生職災後，往往求助無門，經濟陷入困境。

針對甫通過的職保法，蔣萬安指出共有五大特點：一、透過單獨立法的方式，結合職災預防與重建工作，讓勞工的職災保障更為完善。二、擴大納保範圍，讓臨時性、僱傭關係比較不明確的工作者、或者弱勢勞動者外籍看護與家庭幫傭亦納入範圍，未來將透過便利的加保程序獲得法律的保障。三、保險效力自勞工到職日生效、增加職災給付項目、提高投保薪資上限及下限，保障高薪勞工、部分工時、兼職工的補償權益。四、加強復工重建機制，讓職災勞工能夠迅速回到職場，維護勞動尊嚴。五、透過完善的職災保險制度，讓不幸遭遇職業傷病的工作者能獲得公平合理且即時的補償，同時合理分攤雇主負擔職災補償責任的風險，促成勞資關係和諧。

文章一出，獲得超過7400個讚、超過250則留言與近300次分享，網路迴響熱烈。網友紛紛留言：「明年的台北市長讚」、「在你的臉書已經習慣看到法案通過，謝謝你們，有投有用」、「蔣萬安加油，你要跟著爺爺的腳步走，讓百姓都能過好日子，照顧勞工弱勢者，我們力挺你加油」、「國民黨年輕人的希望」；特別的是，有網友留言道：「男神我沒投給你，後來觀察發現你真的是個認真的好立委，真抱歉，等你選市長一定大力支持！」

(中時新聞網)