藍委李德維昨質疑，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」，遭綠營批評傷害萬巒豬腳業者，要求道歉。李德維今天出席「中華卓越青工總會長交接授證典禮」受訪表示，請民進黨勿用圍魏救趙手法來談論豬腳，回歸重點，正視民眾到底接不接受萊豬進口。

李德維說，台灣一年食用4900萬隻豬腳，其中6成5來自台灣，3成5源自進口，民眾想知道這3成5豬腳的流向，他提醒民進黨屏東縣立委，可以問一下身邊的萬巒豬腳營業者，是否希望開放萊豬進口。

李德維指出，政府開放萊豬使得農業、豬肉引發熱議，請民進黨不要再用圍魏救趙的手法談論豬腳，還是要回歸真正的重點，到底民眾是否接受開放萊豬政策，也希望民眾能在8月28日堅持反萊豬公投。

李德維昨在國是論壇發言提到，根據豬肉儀表板顯示，今年累計到4月21日進口豬肉有1萬5193公噸，進口豬肝、豬腳等有5310公噸，其中進口美國的豬肉有1087公噸、豬肝及豬腳等有761公噸；行政部門可以告訴大家這些進口的豬肉、豬肝、豬腳到哪去了？難道萬巒街上賣的豬腳都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？

隨後，來自屏東的綠委莊瑞雄、無黨籍立委蘇震清及來自嘉義市的綠委王美惠開記者會，批評李德維言論嚴重傷害萬巒豬腳業者，要求李德維、國民黨立即道歉。

李德維今天正式卸下中華卓越青工總會長身分，交棒給苗栗縣危老重建推動師、苗栗縣同心志工協會理事長、苗栗縣不動產開發同業公會理事、國民黨中央委員許慧琴。

(中時 )