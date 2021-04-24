First the Beal staredown, and now Russell Westbrook sort of kicks the ball and appears to say something to the OKC bench. pic.twitter.com/iyyQjzbK2Y — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) April 24, 2021

就算重返老東家雷霆主場打球，巫師後衛「忍者龜」韋斯布魯克難免帶著想要狠狠修理老東家的悶氣，但他竟在比賽過程當中，故意把球踢出場外，還跟雷霆板凳席嗆聲，他在賽後的解釋是，「我當時沒有感到沮喪，就是做出韋斯布魯克風格的事！」

韋斯布魯克如此沒品舉動，卻沒影響他在24日拿下37分、11助攻與11籃板的大三元表現，帶領巫師129比109痛宰雷霆，這是韋少最近11場當中第10次大三元，他也幫助巫師搶下9勝2敗，目前26勝33敗，剛好排在晉級邊緣的東區第10。

就連到了最後兩分鐘，場上局勢大局已定，韋斯布魯克仍然嘴中念念有詞離場，看來他對老東家雷霆確實怨氣十足，不過詭異的是，他在賽後仍把自己球鞋送給雷霆場邊女性工作人員，這名叫做阿雅娜的工作人員，是雷霆球員服務方面總監。

巫師不僅韋斯布魯克拿下30分大三元，畢爾也拿33分進帳，奈托15分，貝坦斯12分；至於本季早已提前擺爛的雷霆，則以貝茲雷、馬勒登各拿20分最高，托特與羅比各有18分，雷霆目前處於13連敗窘境，戰績20勝40敗，也排西區倒數第3。

(中時 )