藍委李德維昨質疑，「難道萬巒街上賣的豬腳，都沒有被魚目混珠嗎？都是台灣豬嗎？」，遭綠營批評傷害萬巒豬腳業者，要求道歉。李德維辦公室主任林冠勳嘲諷「要選縣長的快出聲」，痛批綠委去年未挺身反萊豬進口，現在竟好意思以台灣豬的保護者自居，根本就是「打人的喊救人」。

林冠勳說，藍委李德維昨以萬巒豬腳為例，籲請政府善盡把關責任，加強邊境稽查，避免萊豬魚目混珠，影響國人食安，竟被綠委莊瑞雄斷章取義指控是對萬巒豬腳、台灣豬的污辱，還找無黨籍立委蘇震清、綠委王美惠開記者會大作文章，緊接著屏縣政府與綠委周春米、鍾佳濱等也隨之起舞應和，嘲諷「要選縣長的快出聲」。

林冠勳質疑，當初是哪個政府造成今天全民連買個豬腳、滷肉飯都必須擔心受怕的局面？他點名出身自養豬大縣的莊瑞雄，沒在第一時間挺身反萊豬進口就已經說不過去，現在竟然還好意思以台灣豬的保護者自居，根本就是「打人的喊救人」，顛倒是非黑白，莫此為甚。

林冠勳痛批，看到這些雙標仔藉口「時空環境改變」以致「換了位置就換了腦袋」的行徑，不但令人反胃且不齒，同時也讓大家再次見識了「豬人豬面又豬心」的台灣奇景，他引用莊瑞雄說的「豬腦何苦為難豬腳」回贈給罔顧民意、堅持進口萊豬為難全體2300萬國人的蔡政府和莊瑞雄。

(中時 )