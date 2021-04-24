藝人海芬（海裕芬）在主持、戲劇都有亮眼表現，因為演出《花甲男孩轉大人》，讓她人氣再度攀升，還被網友封為「國民姑姑」，常在社群網路與網友分享日常的她，透露近日搭捷運被一位小男生偷拍，而下一步舉動獲得一致好評，讓所有人頻頻稱讚她的高EQ。

海芬在臉書PO出一張照片，只見她坐在捷運座位上，左手正撥弄著額頭，眼神正好望向對面拍她的鏡頭，接著透露：「早上坐捷運趁工作前先去送滷味，被一個陌生小弟弟拍了一張」，當下對方很訝異被她發現偷拍的瞬間，而海芬眼神就這樣對上，讓對方一度擔憂她會因此不開心，未料海芬不但沒生氣，反而對小弟弟說：「幸好我已化好妝，那把拍的照片傳給我紀念好了！」

早上坐捷運趁工作前先去送滷味，被一個陌生小弟弟拍了一張，他訝異我看了鏡頭，以為我會不開心或怎樣😆我就說幸好我已化好妝，那把拍的照片傳給我紀念好了😌 #正在整理保溫袋和抓額頭的瞬間 由海芬的大明星小跟班發佈於 2021年4月21日 星期三

對於海芬高EQ處理態度，網友也紛紛留言：「小弟真的是會被你的親切給嚇死」、「喜歡妳的自然不做作，個性總能看到正向思維」、「這樣拍人家很沒禮貌，還好你有高EQ」、「為什麼我搭捷運，都遇不到姐」、「偷拍被抓到的小弟弟，有受到驚嚇嗎」，就連名嘴狄志偉都搞笑表示：「所以你跟弟弟換line」。

海裕芬演出《花甲男孩轉大人》後爆紅，除了戲約不斷，代言活動主持量也驚人，雖然工作忙到分身乏術，仍不忘為演藝圈友人準備招牌滷雞腳，也讓她拍胸脯表示：「我是靠著滷雞腳集郵女神們！」

(中時新聞網)