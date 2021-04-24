《全明星運動會》第二季先前因采子、何孟遠雙劈風波相繼退賽，製作單位尋覓多日，備位名單終於確定，稍早對外宣布，將由蔡昌憲接替何孟遠加入紅隊、雷艾美接替采子加入藍隊。

32歲蔡昌憲擁有多年主持行腳節目的經驗，還曾挑戰2個月內體脂減少10.6％的魔鬼訓練，靠著飲食加運動，蛻變成八塊肌猛男；雷艾美則是日法混血女星，有「路跑女神」封號，熱愛戶外運動的她，也在外景節目中《愛玩客》上山下海。讓人相當期待2位運動健將日後在節目中的表現。

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(中時 )