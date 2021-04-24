采子、何孟遠雙劈退賽 《全明星》第二季替補人選確定了 12:152021/04/24 中時 孫伊萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雷艾美和蔡昌憲將加入《全明星運動會》第二季。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《全明星運動會》第二季先前因采子、何孟遠雙劈風波相繼退賽，製作單位尋覓多日，備位名單終於確定，稍早對外宣布，將由蔡昌憲接替何孟遠加入紅隊、雷艾美接替采子加入藍隊。 32歲蔡昌憲擁有多年主持行腳節目的經驗，還曾挑戰2個月內體脂減少10.6％的魔鬼訓練，靠著飲食加運動，蛻變成八塊肌猛男；雷艾美則是日法混血女星，有「路跑女神」封號，熱愛戶外運動的她，也在外景節目中《愛玩客》上山下海。讓人相當期待2位運動健將日後在節目中的表現。 毀三觀！采子劈腿搶閨蜜男友 街訪民眾竟說「很正常」？！ 訂閱影音： 中時新聞網 大陸人看台灣》逛台北動物園很超值 尚青論壇》兩岸競合 台灣能博「不輸」（王中強） (中時 ) #采子 #何孟遠 #劈腿 #退賽 #替補 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 志強-KY掛牌每股49元 蜜月漲勢兇猛 11:302021/04/22 財經 台灣之光！馬祖高粱酒國際賽事摘雙金 16:542021/04/23 生活 全中運落幕 黃潮鴻標槍摘金 04:102021/04/23 地方新聞 獨家》7歲男童練柔道遭摔成腦死 家長控教練：他下跪還不停手 13:112021/04/23 社會 嘉義市表揚模範勞工 30年廚師獲肯定 20:062021/04/22 寶島 小三體質女人「4暗黑徵兆」 美女醫師鄧惠文揭關鍵因素 10:542021/04/23 娛樂 陳玲玲》從銅板到千元 廣東菜最厲害之處 15:422021/04/22 生活 吳慷仁與舊愛周幼婷上演「愛情武打戲」 陳妍希拋子半年第一天就哭爆 16:242021/04/22 娛樂 NBA》籃網今天7人缺陣 納許：KD客場之旅回歸 08:422021/04/24 體育 夢想家不留情 痛宰領航猿39分 04:102021/04/24 運動天地 采子爆醜聞感情事業全毀 網紅橫綱凱咪揭背後陰謀論 15:212021/04/22 娛樂 娛樂熱門新聞 趙麗穎嫁馮紹峰有多不快樂？一張對比照秒懂 - 娛樂 趙麗穎離婚前訪談曝光 洩斬馮紹峰2年婚原因 - 娛樂 劉德華認拍床戲時曾起反應 小S追問跟誰？他高EQ回答笑翻 - 娛樂 林青霞「被冷落」婚變內幕曝光 媒體人洩密友異常反應 - 娛樂 才說和平分手 趙麗穎一招狠斷馮紹峰有隱情 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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