今在廣州召開的中國工程院2021年醫學科學前沿論壇上，中國工程院士鍾南山做線上報告。他指出，目前正全力研發針對變異毒株的疫苗。

在談到新冠疫情的精准預防時，鍾南山表示，當前我們遇到的主要矛盾是新冠病毒的變異。目前出現的變異毒株有來自英國、巴西、奈及利亞、南非等地。現在看起來對於南非的b1351變異毒株，我們使用全病毒的滅活疫苗，也就是中國最常用的科興和國藥疫苗，針對這一變異毒株的保護率有所降低。「現在我們正在全力研發針對變異毒株的疫苗。」

鍾南山指出，目前全世界範圍內的新冠疫苗還有不少問題未解決，比如，疫苗打了以後保護持續時間有多長？打兩次甚至三次，能不能進一步提高病毒的保護率？這都是需要解決的問題。

鍾南山說，中國目前有近50種疫苗在研發過程中，在全世界有200多種疫苗正在研發。發展哪一種疫苗對預防工作更有利，力量能不能使用在刀刃上，也是面臨的重要問題。

針對新冠疫苗注射產生的副作用問題，鍾南山表示非常關注。如在德國、奧地利、英國等有30多個正常人接受了腺病毒疫苗接種後，出現了血栓栓塞和血小板缺乏症。為什麼這些病人會出現這些現象，與什麼因素有關係？如何避免出現這樣的副作用？這些都是擺在我們面前亟待解決的問題。

中國工程院2021年醫學科學前沿論壇、第12屆個體化醫學湘雅論壇、國家衛健委個體化醫學檢測培訓基地第11期培訓班，由廣東藥科大學、廣東藥科大學附屬第一醫院承辦。邀請中國工程院士鍾南山、陳薇、王紅陽、王軍志、陳志南、林東昕、周宏灝等二十餘位大陸知名專家出席。

(中時 )