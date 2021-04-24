新北市長侯友宜今（24日）出席市政行程提及全運會官方網站使用未授權圖片，侯強調，教育局已要求廠商下架檢討，同時要接受合約規定懲罰。
侯友宜今（24日）上午出席「多元文化節，新北文化大使成軍」活動，媒體持續關心，市府今年將舉辦全國運動會，不過市議員何博文卻發現全運會官方網站使用未授權圖片。
侯友宜表示，因廠商一時疏忽，2張照片教育局已要求廠商下架檢討，並已經提醒廠商要深刻檢討，教育局內部也自我檢討；廠商不僅要下架，也要接受合約規定懲罰。
(中時 )
新北市長侯友宜今（24日）出席市政行程提及全運會官方網站使用未授權圖片，侯強調，教育局已要求廠商下架檢討，同時要接受合約規定懲罰。
侯友宜今（24日）上午出席「多元文化節，新北文化大使成軍」活動，媒體持續關心，市府今年將舉辦全國運動會，不過市議員何博文卻發現全運會官方網站使用未授權圖片。
侯友宜表示，因廠商一時疏忽，2張照片教育局已要求廠商下架檢討，並已經提醒廠商要深刻檢討，教育局內部也自我檢討；廠商不僅要下架，也要接受合約規定懲罰。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。