新北市長侯友宜今（24日）出席市政行程提及全運會官方網站使用未授權圖片，侯強調，教育局已要求廠商下架檢討，同時要接受合約規定懲罰。

侯友宜今（24日）上午出席「多元文化節，新北文化大使成軍」活動，媒體持續關心，市府今年將舉辦全國運動會，不過市議員何博文卻發現全運會官方網站使用未授權圖片。

侯友宜表示，因廠商一時疏忽，2張照片教育局已要求廠商下架檢討，並已經提醒廠商要深刻檢討，教育局內部也自我檢討；廠商不僅要下架，也要接受合約規定懲罰。

(中時 )