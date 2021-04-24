據「亞洲新聞台」24日報導，印尼海軍的德製209型柴電潛艦「神鋤號」(KRI Nanggala)，21日於峇里島附近海域演習時失蹤。事件發生迄今，儘管美國海軍也出動1架P-8海上巡邏機協助救援；但外界悲觀地評估，失去動力的神鋤號僅有3天的氧氣可用，意味著今日(24日)恐已氧氣耗盡，艦上的53人生還機會渺茫。

印尼官員證實，神鋤號在失去動力後，氧氣量僅夠3天使用；但當局在24日凌晨卻仍沒有發現該船的任何蹤跡，艦上53人恐缺氧窒息身亡。雪上加霜的是，神鋤號最後蹤跡處發現漏油，這可能是油箱遭到損害導致，更讓人憂心該艦是否已下沉至700公尺水深，導致艦身無法承受壓力而破裂，並外洩油料。

國防戰略研究所研究員許瑞麟(Collin Koh)，當潛艦下沉超過最大潛水深度時，潛艦內部發生爆裂的可能性將增加。然而，印尼軍方表示，即使潛艦完好無缺、設備也正常運作，艦上氧氣也僅能持續到24日黎明。許瑞麟認為，柴電潛艦的發電供氧能力很有限，72小時其實是樂觀估計，很可能在24日前船上氧氣就已耗盡。

目前包含新加坡、馬來西亞、美國、澳洲，都派員協助尋找神鋤號，近20艘軍艦齊聚在約34平方公里的搜索區；其中，美國海軍的P-8海上巡邏機，24日已抵達協助搜救，而澳洲也出動配備聲納的船艦，結合直升機搜索，協助印尼政府尋找神鋤號。

印尼有5艘現役前艦，神鋤號是其中一艘，其在21日於峇里島附近海域進行魚雷實彈訓練時失蹤。目前當局仍未解釋失蹤原因，也沒有回應外界質疑該艦超載。不過，印尼軍方22日表示，在50公尺至100公尺深處發現強力磁性物體，使得外界一度有能順利尋獲神鋤的希望。

(中時新聞網)