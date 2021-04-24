嘉義縣唯一口罩國家隊，昭惠實業公司位於朴子市的工廠傳出火警，目前火勢相當大。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣唯一口罩國家隊，昭惠實業公司位於朴子市德興里工廠11點36分通報傳出火警，現場大量濃煙冒出，時有爆炸聲傳出，消防隊抵達現場時，鋼構鐵皮廠房已燒了一大半，業者第一時間已將所有人員疏散，初步了解無人受困，目前燃燒約800平方公尺，正全力控制火勢中。

傳出起火的是昭惠實業公司位於德興里舊廠的後方廠商，以生產輔具等醫療用品為主，嘉縣消防局獲報時，因朴子分隊正在處理一起雜草火警，馬上尋求其他分隊支援，消防人員12點50分抵達時，火勢延燒猛烈，大量黑煙不斷竄出，火勢還在控制中。

嘉義縣唯一口罩國家隊，昭惠實業公司位於朴子市的工廠傳出火警，目前火勢相當大。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義唯一口罩國家隊，昭惠實業公司位於朴子市德興里工廠11點36分通報傳出火警，現場大量濃煙冒出。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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