亞洲家長很在意孩子的成績，甚至會因為成績未達標懲罰孩子，對此，新北市長侯友宜2年前便提出「假日前不發考卷」的政策，希望在放假期間可以家庭和樂。而美斯捷董事長翟本喬也在臉書直呼此事是真的，並分享某位家長的經歷，周五考完期中考讓女兒交出考卷，孩子聽了秒回說，「教育部規定，周五不發考卷。」引起網友熱異。

美斯捷董事長翟本喬昨在臉書貼出某位家長貼文的截圖，文中提到女兒考完期中考回家後，她要求把考卷交出來，結果女兒竟然理直氣壯地說，老師說教育部規定，周五不發考卷，因為這樣考不好的小孩會在家裡被爸媽打兩天，讓家長忍不住詢問是真的嗎？還是她被女兒騙了？

女兒考完期中考回家後，她要求把考卷交出來，結果女兒竟然理直氣壯地說，老師說教育部規定，周五不發考卷。（圖／翻攝自翟本喬臉書）

翟本喬看完驚呼，結果居然是真的！這個重視使用者體驗的精神令人欽佩，假期前一天不發考卷，以免放假期間家長和學生的心情不好；假期後的第一天也不考試，以免家長和學生不能好好享受假期，而這樣的改變，在家長對於考試和成績的觀念尚未改變前，不失為一個好方法。

貼文引起網友們討論，「很好啊！分數差連假就泡湯了，寧願擔心，也不願意連著三天都不能出去玩」、「竟然是真的」、「挖賽！德政啊」、「亞洲師長對分數的重視已經是病態，反正遲早會知道，晚點知道，影響應該較少，太早知道，成績差的學生假期往往都不好過」。

而「假日前不發成績單」的政策其實是由新北市長侯友宜2019年時發起的活動，他認為這樣做可以避免孩子因為成績不好被家長責罰，也可避免在假日的空窗期中錯失保護孩子的機會，同時也能增進連續假期間，家庭和樂的氣氛。

假日前不發成績單」的政策其實是由新北市長侯友宜2019年時發起的活動。（圖／翻攝自網路）

(中時新聞網)