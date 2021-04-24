2021台南市學甲西瓜節24日於學甲區華宗公園開幕，除了有大西瓜等農產特賣，活動也評選出今年學甲的西瓜王，由青農莊曉琳奪冠，學甲區長張明寶表示，今年久旱未雨西瓜更甘甜，歡迎大家到學甲觀光旅遊，品嘗當季鮮甜的大西瓜。

今年南部缺雨，學甲部分瓜農受影響，有瓜藤枯死或瓜不夠大現象，但品質普遍大大提升，西瓜評鑑評審表示，此次比賽的瓜只能說「太甜了」，往常華寶品種西瓜甜度12、13度就已經是標準以上，今年14、15度以上非常多，競爭非常激烈，可惜只能選出3名，沒入選的瓜甜度口感也都是水準以上。

今年西瓜大賽冠軍為青農莊曉琳、亞軍郭茂永、第3名郭蔡麗雲。莊曉琳、郭茂永兩人是夫妻檔，兩人送審的瓜甜度高達15.9，皮薄瓜形美、口味佳。郭茂永家多代務農，曾多次獲全國西瓜評鑑賽冠亞軍，他的永琳果園也是頂洲第一個申請產銷履歷的西瓜園，西瓜多以宅配為主，今年因缺雨歉收，西瓜更搶手。

台南市農業局長謝耀清指出，學甲大西瓜以「華寶」品種為主，種植於學甲頂洲及紅茄一帶，因為臨八掌溪，土質為帶有鹽分的砂質土壤，合宜的生長環境讓此區的大西瓜賣相、品質均佳，4月下旬進入產期，產期約1個月。

農業局表示，今年學甲區公所除了舉行大西瓜評鑑，邀請農業改良場、種苗公司及農會技術專家擔任評審，分別以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，選出今年的「西瓜王」得主，活動當天現場也有瓜農及在地青農展售多樣安全無毒雜糧及漁業特產。

(中時 )