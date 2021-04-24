喝起來！為力推貓空觀光與茶文化，台北市政府觀光傳播局攜手台北市貓空休閒產業社區發展協會、中華茶學研究協會，於今日舉行「茶之味，貓空品茗香」露天茶席活動，邀請全台100位茶道藝術家參與，為特地上山賞景品茗的千個茶友執壺、沏茶。

貓空位於台北市文山區，為木柵鐵觀音茶的產地，也是台灣北部主要茶產業發源地，到貓空來的遊客，多前往茶餐廳吃風味餐、喝杯茶，來一場茶山行。本次大型茶會吸客無數，除大台北地區的民眾外，還有來自新竹、台中、高雄及屏東等民眾報名參加，參與人數超過千人。

台北市政府觀光傳播局攜手台北市貓空休閒產業社區發展協會、中華茶學研究協會，於今日舉行「茶之味，貓空品茗香」露天茶席活動。（黃婉婷攝）

茶會開始前，台北市副市長蔡炳坤為感謝百位茶師，親手致贈每位1只台灣陶藝大師蔡忠南的手作茶碗，鑄劍大師陳天陽第3代掌門人陳重智也設置茶席「以劍會友、以茶款待」；俄羅斯籍茶師Denis及茶師陳美妃也為民眾奉上上等鐵觀音。

蔡炳坤也說，這次走進貓空至少有3力，一是文化力，因為該地有藝文團體「優人神鼓」展現文化涵養，二是宗教力，因為在地有指南宮、忠順廟2家重要公廟，三則為在地力，因為在地盡心盡力，才能促成千人茶席這場盛會。

今天參與活動的民眾不僅入座露天茶席與茶師交流，也學習喝茶禮儀、品茗知識，茶師也奉上了3支茶品，分別為木柵鐵觀音、貓空紅茶及茶師自選茶。

本次茶席遍佈於茶園、步道邊、棧道旁，景致各有特色。黃區為景觀區，因為地形扶龍椅的特殊性，是貓空山城最棒的賞景位置；紅區為網紅區，有台北大縱走第7段也是享譽國際的樟樹步道，與四季皆有特殊景觀的落羽松林；藍區為生態區，擁有得天獨厚的地形環境，及貓空山城最舒壓的山林溪流。

千人茶席活動為觀旅局「走靜貓空」行銷方案的一環，日後尚有3個系列活動：5月1日「祈福趣-貓空山林走透透」、7月10、11日、7月17到18日「夜觀星-夜玩台北 尋找貓空最亮的那顆星」、8月29日「童樂會-動物野餐派對」，各項活動內容、遊程、商圈優惠好康歡迎上網搜尋「走靜貓空」（https：／／maokong.travel.taipei），或台北旅遊網（https：／／www.travel.taipei）、現在玩台北App。

(中時 )