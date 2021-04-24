日本2年後將把福島核電廠事故廢水排入大海，我駐日代表謝長廷竟稱「我們3座核能發電廠的廢水也是排放入海」，引發爭議。立法院外交國防委員會國民黨籍召委廖婉汝已排議程，邀請外交部長、駐日代表、原能會主委等29日報告「台日外交關係之發展與未來展望」並備質詢。據悉，謝長廷恐因防疫考量，來不及返台備詢，民眾黨團副總召高虹安表示，不能因隔離影響答詢責任，要求謝長廷必須用視訊接受立院答詢。

謝長廷日前發臉書文指「台灣3座核能發電廠的含氚廢水也排入海」，不僅引發藍綠立委批評，原能會主委謝曉星更說，「謝長廷不是核工專業，說得太過頭了。」

不同於鄰近國家強烈表達反對日排放核廢水入海，謝長廷卻反而幫日方講話，被譏為是「助日」代表，立法院外交國防委員會29日排定「台日外交關係之發展與未來展望」，邀請外交部長、駐日代表、原能會主委等備詢，不過，外交部稱，謝長廷返台，21天檢疫、自主健康管理問題，恐來不及29日赴立院備詢。

高虹安表示，謝長廷代表台灣外交，理應為台灣人民發聲，相較韓國強烈抗議，反觀謝長廷臉書及對外媒體說明，卻是站在日方立場，還表示台灣也有排放核廢水，但立院近期多次質詢原能會、農委會，可以看出謝長廷對核廢水排放專業不足，擅自在臉書發表意見，引發社會強烈反彈。

對於謝長廷恐因防疫為由，趕不及29日返台赴立法院備詢，高虹安認為，謝長廷有必要把疑慮釐清，強烈要求謝長廷不能因防疫措施，影響答詢責任所在，若無法親自返台說明並備詢，必須要用視訊方式接受立院答詢，一次把問題釐清，對社會大眾交代。

謝長廷失言「台排核廢水」不可等閒待之！ 高金素梅嚴正要求召回說明

(中時 )