阿拉伯聯合大公國使用中國翼龍Ⅱ無人機實戰

拜登政府打算軍售阿拉伯聯合大公國230億美元（6450億台幣），大賣包括F-35和MQ-9B武裝無人機等軍備。

《防務新聞》（Defense News）24日指出，拜登政府會做出這決定，很可能是由於北京加大力度，利用華府不願賣無人機給波灣主要夥伴的機會，進行相關銷售所致。要是中方加強在中東出售無人機和其他軍備的趨勢持續，將會損及華府的影響力，甚至可能危及美國的核心利益。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）3月發布的報告指出，2016—2020和2011–2015年間相比，雖然全球軍售呈現持平狀態，但同期在煙硝味瀰漫的中東，軍售卻成長了25％。而銷售的項目包括先進坦克、戰機，軍艦與衛星。報告顯示，中東的軍售市場變得日益擁擠、強勁，也更競爭。

但報告中沒提到的，就是傳統上並非中東主要軍武供應商的中國，2016—2020和2011–2015年間相比，對阿拉伯聯合大公國的軍售成長了169％，而對沙烏地阿拉伯的軍售更成長了386％。無可否認的，北京對美國兩個重要中東安全夥伴的軍售大增，反映的並不是龐大的總銷售量，而是一個低起跑點。

至今美國仍是沙烏地和阿拉伯聯合大公國的首要武器供應商，斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，從2000-2019年間，美國對沙烏地的軍售約佔61％，而對阿拉伯聯合大公國則佔56％。

儘管同期中方對這兩國的軍售並未超過1％，但若是不把他們放在眼裡，那就大錯特錯了。這是因為北京增加的軍售、軍售的本質，還有它們可能對美國核心利益的含意，不容加以輕忽。例如，沙烏地2014年時，最初只買了少數陸製彩虹-4無人機，後來至少又採購了15架殺傷力較大的翼龍II無人機，更表示有興趣再買285架。

同樣的，阿聯2011年至少向中方採購了5架翼龍I無人機，並迫不及待地簽約，成為翼龍II無人機的第一位出口客戶，並於2017年接收了第一批產品，而這款無人機如今已出現在中東各地的戰場上。斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，阿聯還買了500枚藍箭7空對地導彈來武裝翼龍II。

(中時新聞網)