經過全球徵名、專家評審、網路投票等程序，中國首輛火星車以「祝融號」命名，並於今（24日）向外界揭曉。寓意點燃中國星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空的接續探索和自我超越。

央視報導，國家航天局為中國首輛火星車展開的徵名活動，在今年初評選出了「弘毅」、「麒麟」、「哪吒」、「赤兔」、「祝融」、「求索」、「風火輪」、「追夢」、「天行」、「星火」十強名稱。經過評審研究，「祝融」最終脫穎而出。

祝融是中國傳統文化中火的代名詞，亦被尊為最早的火神。《山海經》記載，祝融的居所是南方的盡頭，是他傳下火種，教人類使用火的方法。因此，祝融還象徵了用火照耀大地，帶來光明。

今天上午，2021中國航天日開幕啟動儀式上，揭曉了中國首輛火星車的名稱—「祝融號」。首輛火星車命名為祝融，寓意點燃中國星際探測的火種，指引人類對浩瀚星空的接續探索和自我超越。

「祝融號」火星車高1.85米、重約240公斤，設計壽命為3個火星月，即約92個地球日。「祝融號」火星車將在火星開展地表成分、物質類型分布、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。

2020年7月23日發射升空的火星探測器「天問一號」，目前正在環繞火星探測，並已通過多次成像完成預選著陸區高清影像數據獲取，後續將按計劃開展著陸區地形地貌、氣象環境分析等工作。「天問一號」預計將於今年5月中下旬著陸火星並釋出「祝融號」火星車，展開火星表面探測。

「天問一號」火星探測任務是中國獨立開展行星際探測的第一步，將透過一次發射實現對火星的「繞、著、巡」，即火星環繞、火星著陸、火面巡視。

另外，中國載人航天工程辦公室透露，中國太空站天和核心艙與長征五號B遙二運載火箭組合體昨已轉運至發射區，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。天和艙是中國太空站「天宮」的組成部分。

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(中時 )