勇士大通銀行中心主場迎來首次開放觀眾進場，柯瑞就算腳不舒服，也要咬牙撐住！柯瑞雖在一開賽就因右腳不適退場換鞋，卻馬上回到球場拚戰，最後仍拿全場最高32分，帶領勇士118比97斬斷金塊4連勝氣勢，只能說柯瑞奮戰精神令人動容。

兩隊一開賽就各出狀況，金塊後衛巴頓才打1分鐘，就因左腿拉傷退場，讓金塊傷兵問題更嚴重，柯瑞也在開打兩分多鐘，就因右腳感覺球鞋不合適，只能脫鞋進入休息室換穿球鞋，幸好他沒多久重返場上，但雙腳球鞋顏色卻變不同了。

直到下半場打了1分37秒，柯瑞才投進全場第1顆三分球，卻在第3節開始找回手感，單場進帳12分，幫助勇士擴大領先到兩位數以上，就算金塊持續想要縮小差距，但在末節，柯瑞持續站上罰球線得分，就是不讓金塊有機會反撲。

柯瑞全場投18中11，含三分球投9中6，6罰全進，不僅拿下全場最高得分，且有8籃板、3助攻，表現哪像有傷模樣，烏布雷也替補攻下23分，威金斯19分，卓雷蒙格林雖只拿2分，卻有19助攻、12籃板；金塊以麥克波特26分最高，約基奇19分、6助攻與6籃板。

(中時 )