日本政府決定對東京都在內4都府縣三度發布「緊急事態宣言」，由於期間適逢黃金週觀光旺季，民間智庫估算對經濟造成的衝擊最高可達6990億日圓（約新台幣1818億）。

產經新聞報導，日本政府昨天決定將從本月25日到5月11日，針對東京都、大阪府、京都府及兵庫縣4都府縣三度發布「緊急事態宣言」。由於這4都府縣產值占日本國內生產毛額（GDP）約1/3，民間智庫試算，三度發布的「緊急事態宣言」歷時17天，預估將造成約3000 億日圓到6990億日圓的損失。

日本瑞穗證券公司首席經濟學家小林俊介分析，在黃金週這種往年觀光旺季期間，要求餐飲店或大型商場暫時停業等，會造成很大的經濟影響。

依照小林的試算，在「緊急事態宣言」發布的17天期間，造成損失額可能上看約4000億日圓，相當於日本4月到6月GDP的0.3%。

另一民間智庫大和總研的試算損失金額約3000億日圓；野村綜合研究所的估算最高，達約6990億日圓，其中東京都的損失約4110億日圓、關西3府縣損失約2880億日圓。

(中央社)