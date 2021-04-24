華航印尼籍機師確診新冠肺炎，台灣再度傳出本土案例，新北市長侯友宜今（24日）表示，全球疫情還沒舒緩，沒有樂觀的權利，更應該珍惜現有的防疫成果，把防疫做好，見微知著把防疫線拉回來，避免再有漏洞出現。

侯友宜表示，外籍機師在國外染疫被發現，防疫指揮中心有責任快速把這個漏洞補起來，尤其他的足跡有到台北跟桃園，新北在這中間難免還是有多人會涉足到多個地方。

防疫在本土案例出來以後更應該提高警覺，因為好久沒有本土案例，大家心情鬆懈就疏忽了，所以該戴口罩以及該勤洗手，甚至實名制的地方，都要按照規定來做，新北市在防疫上，還是提醒大家絕對不能鬆懈。

侯友宜也提及，尤其不是只有國外染疫，全球的疫情到現在為止沒有舒緩過，印度大幅上升，周遭的韓國、日本，甚至菲律賓馬尼拉也在上升當中，沒有樂觀的權利，更應該珍惜現有的防疫成果，把防疫做好。

侯友宜強調，要見微知著，要趕緊再把防疫線拉回來，讓大家把防疫做好，避免再有漏洞出現。

(中時 )