獨／害腦死教練無證照 柔道館現況影片曝光當地人這樣說

台中豐原區南陽國小一名黃姓男童，學柔道才學2星期，結果被何姓教練與學長重摔27次，最後導致雙眼腫脹、顱內出血，手術後仍呈現腦死狀態。法醫高大成表示男童的傷勢就像從15樓高空墜下。而事發之後，涉事的何姓教練遭無保請回，男童家屬聽聞後痛批「太扯了」！

根據《ETToday》報導指出，黃姓男童於21日在何姓教練的私人道館中，被國小四年級的學長與何姓教練重摔20多次，期間男童雖然不斷哀嚎，但何姓教練均不為所動。而後來男童因傷勢過重，被緊急送醫治療，但在手術後仍呈現腦死狀態。

事後豐原警方將何姓教練移請檢察官複訊，何姓教練表示都是正常訓練，並不存在過失。檢方考量在場人員眾多，相關人證事證都有待釐清，再加上何姓教練無逃亡之虞，因此判處無保請回。但消息傳出後，遭到黃姓男童家屬痛批「太扯了！」認為連一塊錢交保金都沒有，檢察官此舉與冷血教練有何不同。

而法醫高大成則表示，他懷疑男童是不是還沒學會護身倒法就開始被過肩摔，他研判傷勢後表示，要道男童這樣的傷勢，頭部起碼要被重摔10多下才會造成，這樣的傷勢也有如從10至15公尺高空下墜，才會這麼嚴重。

(中時新聞網)