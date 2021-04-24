花蓮富里鄉一名吳姓男子日前帶著高齡86歲的母親前往山上自家梅園割草，未料結束工作發現母親不見，遍尋不著趕緊報警，員警上山順利找到人。離奇的是，吳母事後說「一直站在兒子面前揮手」，兒卻表示自己當時完全沒看見，回想才驚覺恐是被魔神仔遮眼，「未來將抱著寧可信其有，不敢再疏失了」。

吳男表示，為了就近照顧患有輕微失智的母親，帶著她前往豐南村山區自家梅園耕作割草，且一再叮嚀她坐在梅園旁的椅子上，不可以亂跑，沒想到工作結束準備回家時，卻發現母親人不在椅子上，附近也沒看見人影。

吳男著急的像熱鍋上的螞蟻，翻遍梅園仔細找尋，同時不斷大喊「媽你在哪裡，我們要回家了」，一直到天色漸暗仍然找不到人，趕緊下山到附近的永豐派出所報案，派出所長鍾日順得知情況後，基於黃金救援時間，立即通知警員劉宗庭攜帶頭燈、手電筒一同上山協尋。

由於該山區2條產業道路，一條是往台23線，一條則是經花82線往台東縣池上鄉，劉員與吳男抵達梅園後除徒步搜尋外，也不斷鳴著警笛，喊著「阿嬤有聽到嗎」，一步一步地往台23線找尋，卻始終未見蹤跡，判斷吳母可能往另條路走，緊接著前往花82線沿路找尋，終在1公里處池封橋附近發現吳母，並載回派出所休息。

吳男和警方找到吳母後，隨即搭乘警車返回派出所休息，吳母在車上不斷說，看到兒子呼喊時，其實一直站在兒子前方不斷對揮手喊「我在這裡」，吳男卻都沒看到，事後回想才驚覺是否當時被魔神仔遮眼。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

吳母在車上不斷向吳男說，當時自己只是去附近上廁所，沒有離開椅子太遠，看到兒子在梅園呼喊時，其實一直站在兒子前方，還不斷對揮手喊「我在這裡」，吳男卻頻頻搖頭說「沒有呀，我都沒有看到，因為許久沒有找不到你才開車下山報案」。吳母也因為看見兒子駕車離去才獨自下山。

吳男看到母親平安歸來很開心，同時感謝警方協助，不過事後回想才驚恐地說，小時候就聽說這帶山區時常有老人家被魔神仔帶走，這次卻發生在自己身上，抱著寧可信其有，下次真的不敢再疏失了。

玉里警分局長陳蔚文表示，永豐山區已發生過數件長者失蹤案件，不過此次派出所能夠即時協助尋找到人，並平安歸來，算是不幸中的大幸，溫馨提醒民眾，家中若有年紀較大的長者外出，最好有人在旁全程陪同，防止憾事發生。

(中時 )