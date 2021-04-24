擁有創業夢的人很多，但真正走向金字塔頂端的大老闆卻只有少數，搜狐網命理專欄點名，生肖馬、羊以及龍的人天生就有老闆命，他們勤勞勇敢、事業心強，企圖心更是無人能敵，總能發揮自身長才出人頭地。

▍1.生肖馬

正所謂「路遙知馬力，日久見人心」，屬馬人正是天生的強者，他們個性真性情，為人豪爽又企圖心強，總是精力充沛，也具有領導者的風範。在為人處世方面大方得體，行事果決雷厲風行，往往能從基層一步步躍升成為職場裡的佼佼者，最終能成為行業裡的先進人物，有望實現事業夢，將會人生圓滿，財源滾滾，富貴無憂。

▍2.生肖羊

屬羊人天性善良、性格堅毅，很能吃苦耐勞，擁有不畏艱難勇往直前的精神。而且屬羊人的命格屬土，土能生金，他們能屈能伸，一生韌性十足，總能不經意一鳴驚人，讓眾人信服。而這樣的屬羊人通常在職場上身兼要職，領導眾人，天生具有創業精神，是老闆的命格，他們熱愛透過不斷努力，打造出屬於自己的商業帝國，將會功成名就財豐利達。

▍3.生肖龍

屬龍人集天地之氣蘊而生，不僅天賦異禀、才華出眾，更有著正直的領導者風範。他們命中帶財，智勇雙全，往往能在職場上表現突出，成為他人效仿的榜樣。屬龍人天生的領袖氣質，能帶領一票下屬開創事業，憑藉一己長才出人頭地，注定能飛黃騰達，實屬人上之人。

(中時新聞網)