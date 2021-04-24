今年是中國共產黨建黨百年，北京當局已展開紀念活動，國安局研判，鑒於對內宣傳及對外展現民族自信心，中共在涉主權、人權議題及外部衝突之態度或更趨強硬，恐增我與周邊國家應處壓力。

立法院外交及國防委員會下周一邀國安局就近期東亞情勢發展進行專案報告。根據國安局提交的書面資料顯示，中共則續加強周邊外交工作，力圖突破美聯合盟友抗中策略，美中戰略競逐態勢判將長期化發展，衝擊東亞政經秩序，對我周邊安全情勢產生連帶影響。

報告指出，美中對峙長期化牽動東亞安全情勢走向。美中戰略對峙態勢趨向長期化，致全球及區域情勢發展複雜多變，東亞國家除置重安全外，並期以「議題式外交」分別加強與美、中合作契機、降低對立以提升對外政策彈性，維護戰略利益。

報告進一步指出，中共實施《海警法》賦予海警武力執法權限；日本及東協等南海沿岸國為反制中共提升維權力道；英、德、法等歐洲大國軍艦亦將積極在印太海域巡航。各方擴大投入恐增加印太海域摩擦風險，提高衝突機率，影響我周邊海域安全穩定。

國安局直言，中共強勢擴張仍係區域衝突不安隱憂。中共在東海、台海、南海等印太海域強勢擴張，對港、疆等人權問題亦堅持立場，威脅區域安全情勢；另中共已開展建黨百年紀念活動，鑒於對內宣傳及對外展現民族自信心，中共在涉主權、人權議題及外部衝突之態度或更趨強硬，恐增我與周邊國家應處壓力。

(中時 )