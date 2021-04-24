疫情開始以來，許多業者都減少參與實體旅展改推線上旅展，降低群聚之外，也能省下成本以優惠價格回饋消費者，趁著近期陸續有實體旅展舉辦，沒有參與實體旅展的業者也搭上民眾血拼國旅商品的熱潮，包含雄獅旅遊、寒舍艾麗酒店及台中日月千禧酒店等都在線上搶客紛紛宣布集中火力開辦線上旅展。

雄獅旅遊即日起至5月31日開跑線上旅展，並推出限時的好康搶購活動，包含「買1送1」、「第2人半價」等超殺優惠，4月28日至5月19日間每周三再加碼推出「加1元多1件」的限時搶購，團體行程1人最低僅400元起；在暑假旅遊旺季，除了遊樂園等熱門景點，親近大自然的旅遊行程也深受親子客群喜愛，像是此生必訪的經典百年阿里山林鐵、體驗偽出國度假感的郵輪、美學觀光列車鳴日號等，也都在這次雄獅線上旅展優惠商品之中。

如阿里山林業鐵路特色遊程，可搭乘阿里山小火車從北門站到奮起湖遊覽山巒美景，並保證入住全臺海拔最高的星級酒店「阿里山賓館」，2天1夜旅展優惠價1萬8800元起；另外，主打「五星服務」及「精緻體驗」的美學列車鳴日號，也推出旅展優惠，高雄出發，前往鹿港漫遊、品森高砂職人咖啡，並保證入住圓山飯店天際客房，享受前所未有的奢華之旅，3日旅展優惠價3萬2900元起。

雄獅旅遊推出阿里山林業鐵路的特色遊程，遊客可搭乘阿里山小火車遊覽山巒美景。（雄獅旅遊提供）

去年夏天雄獅旅遊與星夢郵輪推出的探索夢號國內跳島郵輪之旅，今年4至6月澎湖花火節期間，一開賣就幾乎秒殺，這次線上旅展也推出暑假期間，3天2夜4500元起的超值價。此外，還有許多全台北、中、南都有出發的優惠遊程可選購。

寒舍艾麗酒店於4月28日至5月24日推出春季線上旅展，餐券優惠51折起，住宿券最低下殺2折。館內「La Farfalla」義式餐廳去年因疫情而停售近1年的自助式下午餐，因國內疫情趨緩而在30日起在吧每周五、六、日重新開放，而這檔的線上旅展也趁勢推出「肉食主義2.0下午餐券」每張980元，約下殺7折；另外還有「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司券」3299元，約66折，「平假日陸海空饗宴雙人券(含雙人自助沙拉吧)」3680元，約51折，可大啖香煎法式春雞、乾煎石斑魚及爐烤美國肋眼心牛排盎司。

寒舍艾麗酒店的春季線上旅展中，館內「La Farfalla」義大利餐廳也有超值餐券，圖為雙人份爐烤美國精選戰斧牛排。（寒舍艾麗酒店提供）

為歡慶寒舍艾麗酒店獲「世界觀光旅遊委員會安全旅遊戳記」授證，此次春季線上旅展同步推出「精緻客房一泊二食住宿券」5299元，約25折，享體驗精緻客房乙晚及入住當日晚餐La Farfalla義式餐廳雙人份爐烤美國精選戰斧牛排及翌日早餐2客；「精緻客房一泊一食住宿券」3699元，約22折，包含翌日早餐2客；「精緻客房雙人住宿券」則下殺約2折，每張3299元。

台中日月千禧酒店則即日起至4月26日止推出線上旅展，餐券6.4折起，雙人1泊1食住宿套券約3.2折，1泊2食住宿券則提供3.4折起優惠折扣。其中主打商品「歡禧同遊」1泊1食3張套券，憑券雙人平日入住日月客房3晚1萬2999元，約3.2折，3晚可同次入住或分次使用。此外，買1組套券再送1張日月客房平日住宿券，平均每房每晚僅3250元；買2套送2張日月客房平日住宿券，再加碼贈送饗樂全日餐廳平日午餐自助百匯餐券1張，堪稱史上最優質特惠。

(中時 )