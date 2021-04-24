綠委鄭運鵬日前爆料，日台交流協會台北事務所代表泉裕泰在名片上加註「大使」二字，意味著台日關係繼美日峰會聯合聲明後再度升級。曾借調外交部任職的國民黨副祕書長黃奎博表示，這都是「超譯」，不要讓太多的想像模糊了我國外交的圖像和困境。

美國總統拜登與日本首相菅義偉日前在白宮舉行會談，會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，這也是美日52年來首度將台海納入聲明，3天後，綠委鄭運鵬發現，日台交流協會台灣事務所代表泉裕泰名片職稱為「大使」，驚訝表示以前就如此嗎？

對此，曾借調外交部任職的國民黨副祕書長黃奎博表示，總部在東京的日本台灣交流協會負責日本政府對台事務，其台北事務所代表一職，常由擔任過日本駐外大使的現任或卸任官員出任，以最近10年為例，今井正、樽井澄夫、沼田幹夫和現任的泉裕泰都曾擔任過大使。

黃奎博指出，泉裕泰抵台履新前擔任過日本駐孟加拉人民共和國特命全權大使，稱他「大使」並不為過，因為當代外交實務與慣例上，一日大使終身大使，但泉裕泰在台灣的正式職銜是「代表」，正如他名片上印的「公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所代表」。

黃奎博認為，日本從1972年9月片面與中華民國斷交後，便嚴守「一中」的政治與法律架構，雖有釣魚台列嶼主權爭議等暫時無法解決的問題，但兩國官方的交流頻繁，只是這交流就像台美官方互動一樣，始終有個「難以突破、不好說的限制」，而泉裕泰的名片加註「大使」，是他本來就有的權利，若說加註就是台日關係的突破，恐怕過於一廂情願。

輔大日文系特聘教授何思慎則表示，不僅泉裕泰名片加註「大使」一事並沒有明顯的外交突破意涵，本月中旬的美日聯合聲明也僅重申對台海和平穩定的關切，希望兩岸對話以和平解決問題，並未說明台海有事時，美、日兩國將如何因應，更不代表台灣與日本關係的提升，希望台灣的「大內宣」可以休矣。

(中時 )