桃園市一名羅姓81歲老婦，24日上午獨自外出散步，卻不小心忘了回家的路，一個人神情茫然的徒步在平鎮區工業一路上，所幸巡邏員警經過，發現老婦神色有異，主動上前關心，才能幫助老婦找到回家的路。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，家住龍潭區湧光路，略有失智的羅姓老婦，24日上午趁著天氣好，獨自徒步出門散步，因老婦近日才從新竹搬到桃園與兒子同住，對於路況並不熟悉，沒想到出門後卻忘了回家的路。

恰巧警員張瑞峰及蔡東儒巡邏經過，發現老婦步履蹣跚、且眼神茫然無助，立即主動上前關心，無奈老婦語焉不詳，無法清楚表達語意，員警只好先請同仁駕駛巡邏車將老婦帶回派出所安置休息，並提供飲水供老婦飲用。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦的身分並順利聯繫上老婦家人。老婦的兒子及媳婦接到員警通知趕到派出所，了解原委後，才知道原來母親外出走失，所幸這次得到員警協助，才能讓老母親平安歸來，對於員警的積極熱心感到十分感謝。

(中時 )