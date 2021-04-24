林燈文教公益基金會今日舉辦「2021第四屆林燈文學獎暨高中職獎助學金頒贈典禮典禮」，共獎勵138位學生。其中，宜蘭高中黃允謙同學，是林燈獎學金的常勝軍，今年順利推甄上臺灣大學資訊工程系，正在數學奧林匹亞國手選拔營中培訓。

黃允謙說，他把每次林燈文教基金會獎學金都存下來，之後上大學時可以使用。對他而言，獲贈獎學金是種鼓勵，表示他的努力有被看到與肯定，同時他能用獎學金支付大學學費與生活費，讓他覺得自己也能付出，對自己的生命展現負責任的態度。

今年是第四屆文學獎，共有64位學生授獎，林燈文教公益基金會執行長林純美表示，文學獎舉辦初衷是鼓勵宜蘭縣青少年文藝創作，並激發對生命及故鄉之深刻體認與書寫，提倡蘭陽文學閱讀與創作風氣。

林純美說，過去都從媒體來認識宜蘭，但現在能從學生作品重新認識宜蘭，像是今年得獎作品〈夜〉，將夜晚每個時間的推移、變化，透過簡練的文字帶來耳目一新的感受，感謝作者林靜婕同學生動的筆觸，讓她重新認識宜蘭的夜晚，著實有趣。

獎助學金部分，今年共有74位在課業、體育、舞蹈等領域表現優異的學生獲獎。對象涵蓋就讀宜蘭縣公立高級中學、高級職業學校之在校成績優異、有特殊優良表現及專長者(如競賽、發明、創作等)，或清寒子弟而勤學上進者。受惠學生累積達4,107位學子，對象為宜蘭地區發出的獎學金累積總金額達2000萬元。

今年很多受獎學生在學業上均有驚人的表現，像是宜蘭高中同學吳恕葆推甄臺灣大學土木學系、蘭陽女中同學李昀芊經繁星計畫考取臺灣大學財務金融學系、羅東高中林秉逸以74級分成為宜蘭縣唯一榜眼獲臺灣大學土木工程學系錄取、同學林暐翔上臺灣大學土木工程學系、宜蘭高商陳俊睿參加林燈文教基金會菁英培育團隊榮獲「居家健康照護智慧機器移動裝置」專利。

林燈文教基會表示，基金會與有榮焉，也給基金會往前的動力，持續作為學生背後溫暖的推手，讓學子無經濟上的擔憂，支持學生圓夢。

林燈文教基金會透露，基金會對於學生的關懷與照顧，其實還延續到大學。幾位曾獲得高中職獎助學金的學生，家境清貧，基金會特提供大學四年全額的學費與生活費補助，讓學生無顧之憂， 好好專心在學業發展。

林燈文教公益基金會指出，基於飲水思源的初衷，有感於偏鄉資源有限，基金會花了很多時間深入了解現況，訪談在地學者、關心教育的有心人士討論做哪些事情能帶給宜蘭青年學子實質效益與幫助。目前投入的計畫有獎學金計畫、「蘭青菁英培育計畫」、「林燈文學獎」、「林燈詩文背誦比賽」等專案，計畫性深耕宜蘭這片土地上的青年學子。林燈文教公益基金會鼓勵更多宜蘭地區高中職、國中、國小之個人或團體參與基金會的計畫，發現不一樣的自己。

(中時 )