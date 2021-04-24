連靜雯（左起）、苗可麗、方馨隔10年再同台。（楠軒工作室提供）

斜槓成為YouTuber後的連靜雯，出門總是帶著「小跟班」記錄工作背後的真實花絮，也獲得許多網友的好評和讚賞，期待看到私底下的連靜雯之外，也期待看到她的頻道嘉賓，互動中總是充滿正能量卻又爆笑！周日晚上八點新一集影片中，連靜雯找來苗可麗、方馨同台敘舊。

連靜雯、苗可麗、方馨多年前曾在同一家電視台工作，朝夕相處、行影不離，拍戲之餘也常到五分埔買衣服、吃飯逛街，感情好到還曾在綜藝節目上一起演出S.H.E的歌曲。

後來因各自發展不同，彼此之間就沒有這麼密切聯絡，更別說是要3個人一起出現。這次應共同的長輩之邀，一起到新竹出席活動，過程中更免不了各種互相吐槽，但也是夠深厚友情，才能讓她們玩得不亦樂乎。

方馨（左）和連靜雯交情好。（楠軒工作室提供）

上台前，連靜雯忽然開始分食「藥丸」給大家，因為沒有外包裝，全部裝在小盒子中，讓她們笑稱她是「藥頭」，但其實是冬蟲夏草的膠囊，讓大家補氣用。連靜雯笑說，經營保健食品多年，光看膠囊顏色就可以分辨是哪顆藥丸，讓方馨和苗可麗嘖嘖稱奇。

上台後，只見連靜雯開場唱不到2句，苗可麗拎起包包作勢要走人，連靜雯緊張問：「苗姊你要去哪裡？」苗可麗回答「我怕妳緊張，這樣觀眾注意力在我身上，就不會關心你唱的好不好了」，相對苗可麗、方馨都是歌手出身，連靜雯笑說「我來滿足大家視覺的」。

苗可麗（左）出書，連靜雯力挺。（楠軒工作室提供）

因為聊得太開心，苗可麗私下提議應該可以一起「開房間」(意指clubhouse的房間)，房間名稱可以就叫「山蘇炒辣」，可能會吸引很多粉絲去聽他們聊天，方馨則說「只讓大家聽，不讓他們一起聊」。

當天只有一台相機側拍，讓錄影的畫面一直換來換去，經紀人忍不住請求連靜雯坐在苗可麗旁邊、不要離這麼遠，卻慘遭連靜雯大力拒絕。

苗可麗則直接對著連靜雯的小跟班說「你想辭職嗎？你還沒有受不了難搞女藝人嗎？」連靜雯則任性說：「不要拍我！去拍她。」苗可麗聽聞秒接「拍我，不要拍她」，讓旁邊的人笑稱頻道要換主人了。

連靜雯為副業親力親為。（楠軒工作室提供）

活動結束後，連靜雯感性表示，離開八點檔沒日沒夜的拍戲生活之後，有更多自己的時間可以安排，自己掌握生活的節奏和品質，因此過去許多錯失的、有趣好玩的邀約，現在都可以毫無顧慮的去參加，也跟更多朋友有更多連結。

雖然斜槓的生活忙碌，接下來「靜享」麵食品牌將有新品項要上市、YouTube頻道也有新的系列籌劃中，仍享受現在忙碌又充實生活，也期待未來更多可能性。

(中時 )