新竹市28所公幼及7所非營利幼兒園23日公告招生簡章，首次採優先入園資格者與一般學生分流登記及線上抽籤，具有優先入園資格者登記日期為5月24日至25日，一般生5月27日至28日，因增加11班將擴大330個招生名額。

市府教育處說明增加招生名額，主要是8月起北門、東門附設幼兒園各增設2班、關東國小附設幼兒園增1班、高峰非營利幼兒園增2班、關埔非營利幼兒園新設4班，提醒家長每位學童以登記1間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將採抽籤方式決定。

教育處表示，今年市公幼及非營利幼兒園抽籤名額大增，為減少家長大排長龍報名，持續推動線上報名系統，更首次採優先入園資格生與一般生分流登記及線上抽籤，以降低疫情傳播機率。

市立新竹幼兒園、新竹市各國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮、福林及關埔等7所非營利幼兒園，優先入園資格學生皆於5月24日至25日登記，一般身分學生5月27日至28日登記，統一於5月29日辦理線上抽籤。

教育處表示，目前除新竹幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰及陽光非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記。福林非營利幼兒園則以北門與載熙國小學區辦理登記；未附設幼兒園國小的學區幼兒，得就近登記鄰近國小附設幼兒園。

另外，華德福非營利幼兒園招生簡章將於5月底公布，6月辦理抽籤，將再提供120個平價華德福教育名額，符應家長托育需求。

(中時 )