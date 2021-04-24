《知否》CP趙麗穎和馮紹峰2018年奉子閃婚，近期兩人常被傳婚變，但不久後又被拍到同框打破傳聞，昨(23日)兩人突然發聲明宣布離婚，頓時癱瘓了微博。而另一對常被傳婚變的夫妻黃曉明、Angelababy（Baby）先前被拍到一起帶兒子上醫院後，最近又被拍夫妻倆雖住一起，但休息時各自和自己的朋友聚餐，又引來討論。

43歲大陸第一小生黃曉明和32歲Angelababy於2015年結婚並舉行世紀婚禮，兩人2017年生下一子「小海綿」，原本婚姻生活幸福，因范冰冰捲入陰陽合約事件，開始有人傳某對頂級夫妻為避稅務問題離婚，但黃曉明隨即闢謠，今年初又因黃曉明參加《乘風破浪的姐姐2》又掀起婚變討論。

媒體拍到黃曉明和Angelababy深夜分別跟不同朋友聚會。（圖／翻攝自娛樂圈趙大明白微博）

黃曉明原本在《乘風破浪的姐姐2》中續任主持人，跟舊愛李菲兒世紀同台，網上開始傳出Angelababy當年是小三傳聞，引來Baby發長文否認，強調當時跟黃曉明交往時，對方回應他是單身，多年來Baby一直為了莫須有的罪名苦惱，而Baby在聲明中不稱黃曉明「老公」或「丈夫」，僅稱「黃先生」，態度冷淡，而黃曉明更是為了保護愛妻，發文呼籲：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

陸媒近日直擊，黃曉明和Angelababy與兒子三人難得同框，夫妻倆帶小海綿到醫院看病，黃曉明不時伸手摸孩子的頭，看似一家三口感情無異，《娛樂圈趙大明白》今則報導，直擊Baby在街頭跟女生朋友聊天，而黃曉明正好也在不遠處跟一群朋友吃完飯離開，最後到深夜才回家。

(中時新聞網)