新竹市長林智堅、新竹縣前縣長邱鏡淳、立委林為洲及很多地方政壇人士，都是「第二志願」竹東高中畢業，竹東高中24日舉辦建校75周年校慶，縣長楊文科頒獎表揚傑出校友致詞時，讚譽竹東高中是新竹地區的「政治搖籃」！

楊文科與竹東高中校長林桂鳳頒獎表揚10位傑出校友為，建築師孫文郁、地政士徐碧珍、善祥鋁業董事長鍾志謀、文化大學體育運動健康學院院長蘇俊賢、藝術家萬一一、國立新竹生活美學館館長葉于正、知名編劇葉鳳英、成功大學醫學院副教授王家義、禾毅生物科技董事長楊敏祐、音樂創作人曾嘉勝。

楊文科肯定竹東高中培育很多優秀人才，像工研院董事長蔡清彥等科技人士，並指台面上新竹縣市長、立委、鄉鎮長及縣議員很多是竹東高中校友，竹東高中可說是新竹地區的「政治搖籃」。

楊文科勉勵竹東高中學子要具備三項能力，才能和地球村與各國人才競爭，首先新竹縣有竹科、新竹生醫園區、台元科技園區、新竹工業區等產業園區當靠山的科技背景優勢，要掌握科技應用工具的能力。

並要分別具備國際語言溝通的能力和符合地理移動的能力，因為科技產業蓬勃發展，很多國內外菁英的新移民移居新竹縣，外語學習環境也相當好，只要學子們認真學習，競爭力一定非常強！

竹東高中建校75週年慶祝大會，有學校管樂團、國樂隊及學校原住民學生做精彩演出，校長林桂鳳則和結盟十餘年的韓國姊妹校楊西高中創辦人魚理事長以視訊祝福，很多校友和昔日師長回味昔日點點滴滴，校園喜氣洋洋。

(中時 )