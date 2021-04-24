很痛心 看到這樣的新聞事件發生 我們嚴正譴責不適任者擔任柔道教練一職 在此聲明： 這位何姓教練，並未具有我們核發的教練證照 從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。 教學是循序漸進的，護身倒法對初學者是極為重要的，我們也早已針對國... 由中華民國柔道總會發佈於 2021年4月23日 星期五

台中市一位7歲國小男童在私人柔道館遭到摔傷腦死的悲劇，中華民國柔道總會24日在臉書發文，指出道館那位教練「根本不是適任的教練」，他手中沒有柔道總會核發的執照，教課的方式也違反常規。

「很痛心。看到這樣的新聞事件發生。我們嚴正譴責不適任者擔任柔道教練一職。在此聲明：這位何姓教練，並未具有我們核發的教練證照。從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式。教學是循序漸進的，護身倒法對初學者是極為重要的，我們也早已針對國小組有另外制訂規則，特別是注重頸部力量和頭部安全，藉以更保護運動選手。選擇符合安全規範的場地及具備專業證照的教練師資，是絕對唯一的考量。我們也將更謹慎審查所有擔任柔道教練一職者，是否具備本會核發之有效教練證，並落實每年複訓之增能培育。淘汰不適任者。」

受害男童遭到至少27次重摔，教練堅稱屬合理訓練範圍，但坦承摔過男童，又讓另外一位學長去摔他，並且全程沒有制止。男童才開始學習兩個星期，上了8次課，尚未熟悉護身倒法就被體重超出他甚多的教練以側摔、過肩摔等動作魔鬼訓練。

柔道總會指出這違反了循序漸進的教學原則，特別是國小學生的頭頸較成年人脆弱，需要更多安全規範。過失遭送辦的何姓教練今年67歲，據說已「教課數十年」，根據柔道總會的說法，他其實沒有總會核發的教練執照。

(中時新聞網)